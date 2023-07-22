Стала известна ситуация с вратарями «Баварии» в условиях восстановления Нойера

У мюнхенской «Баварии» непростая ситуация с голкиперами на предстоящий сезон. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, основной вратарь команды Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы, полученной им в декабре 2022 года во время катания на лыжах. Отмечается, что у голкипера есть определённый прогресс в восстановлении, что с удовлетворением отмечают в тренерском штабе. При этом Нойер точно не успеет восстановиться к первому матчу «Баварии» в Бундеслиге, который пройдёт 18 августа.

Из-за ситуации с восстановлением Нойера «Бавария» всё ещё не согласилась продать Яна Зоммера в миланский «Интер».

Другой вратарь «Баварии», Александр Нюбель, в ближайшее время должен покинуть клуб на правах аренды.

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