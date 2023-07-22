Антон Бобёр: надеюсь, «Крыльям» удастся избежать борьбы за сохранение прописки в РПЛ

Бывший футболист Антон Бобёр поделился ожиданиями от самарских «Крыльев Советов» в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.
«Сложно сейчас оценить перспективы «Крыльев Советов». Как понимаю, на данный момент команда усилилась только нападающим. Так что от старта сезона будет многое зависеть: и настроение, и настрой. В том сезоне играли хорошо, а боролись за выживание. Надеюсь, за счёт поставленной игры удастся избежать борьбы за сохранение прописки, а новый форвард добавит остроты и реализации голевых моментов.
Готов ли мой сын Иван дебютировать на взрослом уровне? Я сам дебютировал в 17 лет. Так что это не рано. Насколько он готов, решат тренеры. Когда я следил за его игрой, то было ощущение, что Иван уже готов ко взрослому футболу в каких‑то моментах. Возможно, полный матч пока не готов проводить, но, выходя на замену, он вполне способен добавлять остроту», — приводит слова Бобра «Матч ТВ».
- 22 июля 2023
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