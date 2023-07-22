Лионель Месси отпраздновал первый мяч за «Интер Майами» со своей семьёй

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил мяч со штрафного в дебютной игре за американскую команду в матче 1-го тура Кубка лиг MLS + MX с «Крус Асулем». После забитого мяча аргентинец отпраздновал его вместе со своей семьёй.

Видео победного гола Месси на 90 плюс 4-й минуте в дебюте за «Интер Майами»: Видео Видео победного гола Месси со штрафного на 90+4-й минуте в дебютной игре за «Интер Майами»

Счёт в матче на 44-й минуте открыли футболисты «Интера»: с передачи Робби Робинсона отличился Роберт Тэйлор. Представители мексиканской команды сравняли счёт в середине второго тайма: голом отметился Уриэль Антуна, результативный пас отдал Хесус Дуэньяс. Гол Месси на 90+4-й минуте стал для его команды победным. Для него, как и для Серхио Бускетса, эта игра стала дебютной в составе американской команды. Ранее они перешли в клуб на правах свободных агентов.

Сын Месси пробросил мяч между ног отцу. Видеоролик: