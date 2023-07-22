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Радченко: если ключевые игроки покинут «Зенит», то им найдётся замена — я в этом уверен

Радченко: если ключевые игроки покинут «Зенит», то им найдётся замена — я в этом уверен
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Бывший футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от «Зенита» в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Ожидаю, что в новом сезоне «Зенит» покажет такой же результат, как и в предыдущих — все возможности для этого есть. Пока я не вижу того, что может помешать команде Семака повторить успех: нужно подождать начала чемпионата. «Зенит» не очень хорошо начинает сезон — вспомните, как начался прошлый на выезде с «Химками». Поэтому игра с «Пари НН» очень важна.

Могут ли разговоры об уходе ключевых игроков повлиять на команду? Я думаю, вряд ли. Мы помним, что состав «Зенита» менялся — уходили и Азмун, и Артём Дзюба, и все думали, что будут сложности. Но тренерский штаб нашёл им замену, и если случится так, что ключевые на данный момент игроки покинут «Зенит», то и им найдётся замена — я в этом уверен», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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