Абаскаль: могу сказать о России только добрые слова. Москва — невероятный город

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что ему очень приятно находиться в России, а также отметил, что в Москве есть всё необходимое для комфортной жизни.
«Я могу сказать о России только добрые слова. Во-первых, Москва — невероятный город в плане комфорта жизни, здесь есть буквально всё. Я получаю удовольствие от того, что вижу, когда еду по Москве на машине или прогуливаюсь. И я очень часто встречаю здесь вдохновляющих людей. Мне очень нравится наблюдать за представителями искусства. В театре, на балете и так далее. И пусть довольно продолжительное время тут было очень холодно, этот город полон жизни и красоты, которые дают тебе силы и толкают на создание чего-то нового, креативного.
Какой выезд за пределы Москвы запомнился особенно? Нижний Новгород: там потрясающий Кремль на возвышенности. Когда увидел это место, словно перенёсся в прошлое. Понравились улочки Екатеринбурга. Много было красивых мест. Говорят, Казань и Калининград тоже классные. Буду ждать знакомства с ними!» — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».
Абаскаль провёл во главе «Спартака» лишь один сезон. Зимой стало известно, что 34-летний испанский специалист продлил контракт с московским клубом до лета 2025 года.
- 22 июля 2023
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