Кавазашвили: Черчесов останется в Европе — он заслужил право называться одним из лучших
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем уволенного из венгерского «Ференцвароша» тренера Станислава Черчесова.
«Черчесов заслужил право называться одним из лучших тренеров Европы. Обязательно какая-то европейская команда сделает ему предложение. Он будет выбирать и останется в Европе. Если сравнить этот футбол с нашим, то там более чётко определены функции контрактных отношений, поведение футболистов на поле и в жизни. Черчесов жёсткий по характеру, дисциплинированный. Думаю, что он останется там. Но если он захочет вернуться в Россию, то одна из лучших наших команд предложит ему должность главного тренера», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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