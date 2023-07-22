Кавазашвили: Черчесов останется в Европе — он заслужил право называться одним из лучших

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем уволенного из венгерского «Ференцвароша» тренера Станислава Черчесова.

«Черчесов заслужил право называться одним из лучших тренеров Европы. Обязательно какая-то европейская команда сделает ему предложение. Он будет выбирать и останется в Европе. Если сравнить этот футбол с нашим, то там более чётко определены функции контрактных отношений, поведение футболистов на поле и в жизни. Черчесов жёсткий по характеру, дисциплинированный. Думаю, что он останется там. Но если он захочет вернуться в Россию, то одна из лучших наших команд предложит ему должность главного тренера», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.