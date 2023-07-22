Англия — Гаити: стартовые составы команд на матч женского ЧМ
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В матче 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Англии и Гаити. Команды будут играть на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эмикар Кальдера Баррерой (Венесуэла). Начало встречи — в 12:30 по московскому времени.
ЧМ-2023 (ж). Группа D. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 12:30 МСК
Англия (ж)
Не начался
Гаити (ж)
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Стартовые составы команд:
Англия: Ирпс, Бронз, Уолш, Гринвуд, Брайт, Стэнуэй, Тун, Хемп, Картер, Келли, Руссо.
Гаити: Теус, Кетна Луи, Джозеф, Лимаж, Пети-Фрер, Пьер-Луи, Джуди, Дюморне, Мондезир, Батчеба Луи, Боргелла.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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