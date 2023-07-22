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Замбия — Япония: японки забили четвёртый мяч в ворота соперника

Замбия — Япония: японки забили четвёртый мяч в ворота соперника
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Сегодня, 22 июля, на чемпионате мира по футболу проходит матч 1-го тура группы С. На стадионе «Уаикато» в Гамильтоне (Новая Зеландия) играют сборные Замбии и Японии. Стартовый свисток Тесс Олофссон прозвучал в 10:00 мск.

ЧМ-2023 (ж). Группа C. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 10:00 МСК
Замбия (ж)
2-й тайм
0 : 4
Япония (ж)
0:1 Миядзава – 43'   0:2 Танака – 55'   0:3 Миядзава – 62'   0:4 Эндо – 71'

На 71-й минуте четвёртый мяч в ворота Замбии забила Юн Эндо. На 62-й минуте Ината Миязава оформила дубль и довела счёт до крупного — 3:0. Также в матче отметилась точным ударом Мина Танака.

Сборные Замбии и Японии играют в одной группе со сборными Коста-Рики и Испании. Вчера, 21 июля, команды провели очный матч, который закончился победой испанцев со счётом 3:0.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, побеждавшая на двух последних первенствах планеты. Всего у американок четыре подобных титула.

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