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Колыванов: за чемпионство бороться сложно, но по составу «Динамо» обязано быть в четвёрке

Колыванов: за чемпионство бороться сложно, но по составу «Динамо» обязано быть в четвёрке
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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от московского «Динамо» в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Динамовцы в прошлом сезоне провалили чемпионат, поэтому с приходом нового тренера ожидания совсем другие: хочется видеть команду на более высоких позициях — для этого всё есть. За чемпионство сложно бороться, но по составу «Динамо» обязано быть в четвёрке. В любом случае нужно мобилизоваться, чтобы показать достойную игру в этом году», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

В матче 1-го тура нового сезона чемпионата России динамовцы уступили «Краснодару» со счётом 1:3. Встреча состоялась вчера, 22 июля.

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