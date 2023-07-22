Колыванов: за чемпионство бороться сложно, но по составу «Динамо» обязано быть в четвёрке

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от московского «Динамо» в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Динамовцы в прошлом сезоне провалили чемпионат, поэтому с приходом нового тренера ожидания совсем другие: хочется видеть команду на более высоких позициях — для этого всё есть. За чемпионство сложно бороться, но по составу «Динамо» обязано быть в четвёрке. В любом случае нужно мобилизоваться, чтобы показать достойную игру в этом году», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

В матче 1-го тура нового сезона чемпионата России динамовцы уступили «Краснодару» со счётом 1:3. Встреча состоялась вчера, 22 июля.