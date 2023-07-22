Япония разгромила Замбию в матче ЖЧМ-2023, а также забила пенальти на 90+11-й минуте

Сегодня, 22 июля, на чемпионате мира по футболу прошёл матч 1-го тура группы С. На стадионе «Уаикато» в Гамильтоне (Новая Зеландия) сыграли сборные Замбии и Японии. Финальный свисток Тесс Олофссон зафиксировал разгромную победу сборной Японии со счётом 5:0.
Счёт в матче был открыт на 43-й минуте: точным ударом отметилась Хината Миядзава. На 55-й минуте Мина Танака также отметилась голом, однако для неё этот мяч мог стать третьим в матче. Два предыдущих были отменены после просмотра VAR. Через несколько минут Миядзава оформила дубль, а итоговый счёт установила Дзюн Эндо. На 90+7-й минуте Замбия осталась в меньшинстве после удаления Кэтрин Мусонды за вторую жёлтую карточку. Япония получила право на пенальти, который реализовала Рико Уэки.
Сборные Замбии и Японии играют в одной группе со сборными Коста-Рики и Испании. Вчера, 21 июля, команды провели очный матч, который закончился победой испанок со счётом 3:0.
- 22 июля 2023
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