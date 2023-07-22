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Япония разгромила Замбию в матче ЖЧМ-2023, а также забила пенальти на 90+11-й минуте

Япония разгромила Замбию в матче ЖЧМ-2023, а также забила пенальти на 90+11-й минуте
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Сегодня, 22 июля, на чемпионате мира по футболу прошёл матч 1-го тура группы С. На стадионе «Уаикато» в Гамильтоне (Новая Зеландия) сыграли сборные Замбии и Японии. Финальный свисток Тесс Олофссон зафиксировал разгромную победу сборной Японии со счётом 5:0.

Счёт в матче был открыт на 43-й минуте: точным ударом отметилась Хината Миядзава. На 55-й минуте Мина Танака также отметилась голом, однако для неё этот мяч мог стать третьим в матче. Два предыдущих были отменены после просмотра VAR. Через несколько минут Миядзава оформила дубль, а итоговый счёт установила Дзюн Эндо. На 90+7-й минуте Замбия осталась в меньшинстве после удаления Кэтрин Мусонды за вторую жёлтую карточку. Япония получила право на пенальти, который реализовала Рико Уэки.

Сборные Замбии и Японии играют в одной группе со сборными Коста-Рики и Испании. Вчера, 21 июля, команды провели очный матч, который закончился победой испанок со счётом 3:0.

ЧМ-2023 (ж). Группа C. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 10:00 МСК
Замбия (ж)
Окончен
0 : 5
Япония (ж)
0:1 Миядзава – 43'   0:2 Танака – 55'   0:3 Миядзава – 62'   0:4 Эндо – 71'   0:5 Уэки – 90+11'
Удаления: Мусонда – 90+7' / нет
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