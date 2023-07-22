Бубнов: «Краснодар» мог выиграть у «Динамо» и крупнее — «привозов» было больше трёх

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче «Динамо» с «Краснодаром» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. «Быки» одержали победу со счётом 3:1.

«Краснодар» мог выиграть и крупнее — «привозов» было больше трёх. У «Динамо» зачастую была просто паника в штрафной. При этом гости почти ничего не создали после комбинаций — всё за счёт ошибок соперника.

Однако нужно отметить не только индивидуальные ошибки, но и тактику Ивича. Он вообще перед матчем был настроен очень уверенно, заявил, что его команда приехала за тремя очками. Как будто наверняка знал, что его план сработает. А план был следующий…

«Краснодар» защищался по схеме 4-5-1, где Кордоба перекрывал центральных защитников соперника, а под ним располагались пять полузащитников. Средняя линия получилась очень мощной: все умеют как забивать, так и обороняться. Кривцов и Черников восстановились и сейчас, судя по всему, в отличной форме. Сперцян тоже здорово помогает при отборе. У Ахметова большой опыт игры в центре поля, да и Батчи не выпадал из оборонительных действий: он очень цепкий и выносливый. С такой средней линией «Краснодар» может оказывать сопротивление любому сопернику — даже «Зениту».

У «Динамо» же при обороне была схема 4-4-2, то есть соперник получал численное преимущество в середине. При этом Личка выставил игроков, которые не слишком хорошо играют в отборе. Тот же Смолов никогда не был быстрым игроком, а для отбора нужна скорость. Макаров, Нгамалё, Захарян — все они также футболисты, больше нацеленные на атаку. И там кое-что показывать всё-таки удавалось: единственный мяч забили как раз после интересного розыгрыша.

У Лички полно работы. Ему нужно не только делать какие-то перестановки, но и заниматься селекцией. Сейчас совершенно очевидно, что «Динамо» необходимо усиление.

Что касается, «Краснодара», то в таком виде команда на старте сезона вполне может навязать борьбу за тройку. Для других претендентов на медали, включая «Зенит», это тревожный звоночек», — приводит слова Бубнова Sportbox.