«Федотов сказал «красивые» слова про меня». Абаскаль — о конфликте с тренером ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о решении КДК РФС вызвать его на заседание комитета в прошлом сезоне по итогам его конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым, произошедшим между специалистами по ходу одного из дерби.
«В первый раз я был приглашён туда, когда тренер соперника в дерби непорядочно вёл себя по отношению к Пруцеву, затем сказал «красивые» слова про меня (речь о конфликте с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым в матче первого круга между командами в прошлом сезоне. — Прим. «Чемпионата»). В данном случае, считаю, моё участие в заседании было лишним. Лучше бы тренеров не отвлекали от работы. Не знаю, как это устроено в Европе, потому что не оказывался там в таких ситуациях. Но сегодня в футболе есть все условия, чтобы чётко разбираться в произошедшем: кругом видеокамеры, микрофоны, за игрой наблюдают инспектор и другие официальные лица», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».
- 22 июля 2023
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