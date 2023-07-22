Сенников: ожидаю, что «Локомотив» продолжит играть в такой же футбол, как весной

Бывший футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от «Локомотива» в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Ожидаю, что «Локомотив» продолжит играть в такой же футбол, какой был весной, и, несмотря на начало чемпионата, будет готов на все сто процентов, будет идти вперёд, показывая хорошие скорости. Ждём атакующего футбола от «Локомотива». Понятно, что такие команды, как «Рубин», постараются быть готовыми к первым турам: они будут стараться перебегать железнодорожников и надёжнее играть в обороне. Я думаю, что «Локомотиву» будет непросто.

Предсезонные встречи проводятся на фоне нагрузок. Понятно, что у «Локомотива» были и двухразовые тренировки, и параллельно с ними матчи — это неофициальные игры, и игроки на сто процентов не выкладывались. А матчи чемпионата — это другая атмосфера. Это мы видели во встрече между «Зенитом» и ЦСКА: в товарищеских играх был один футбол, а в Суперкубке — другой. И сейчас не нужно смотреть на предсезонку — всё будет видно на поле», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.