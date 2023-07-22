Дивеев в ближайшее время полетит в Германию на операцию на голеностопном суставе

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии всех травмированных футболистов основного состава армейцев.
«Сегодня в игре с «Уралом» недоступными для тренерского штаба по медицинским показателям будут шесть футболистов: Илья Агапов, Игорь Дивеев, Иван Обляков, Хорхе Карраскаль, Владислав Яковлев и Кирилл Глебов.
Начну с Дивеева. К сожалению, травма, которую Игорь получил в матче с «Зенитом» за Суперкубок России, требует оперативного вмешательства. В ближайшее время он полетит в Германию в сопровождении врача команды. В ближайшие дни будет выполнена операция на голеностопном суставе. Сразу после её окончания мы расскажем о результатах и сроках восстановления.
Кирилл Глебов после мышечного повреждения проходит уже последние дни курса реабилитации, в ближайшее время вернётся в общую группу. То же самое можно сказать о Владиславе Яковлеве. Илья Агапов также проходит реабилитацию в соответствии с заранее намеченным планом. Срок лечения остаётся прежним — 30–40 дней с момента получения травмы.
Хорхе Карраскаль продолжает тренировки по индивидуальной программе. Иван Обляков приступил к тренировкам на поле, надеемся, что в ближайшее время он сможет присоединиться к общей группе.
Также несколько дней назад получил травму Егор Ушаков. Мы говорим про связки голеностопного сустава. Сейчас уже начат курс реабилитации, который, надеемся, закончится в течение месяца-полутора», — сказал Безуглов в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале ЦСКА.
- 22 июля 2023
-
13:25
-
13:22
-
13:20
-
13:17
-
13:05
-
13:01
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:51
-
12:39
-
12:30
-
12:30
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:46
-
11:42
-
11:37
-
11:34
-
11:27
-
11:26
-
11:24
-
11:20
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:52