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Данни: «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне, у них лучшая команда

Данни: «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне, у них лучшая команда
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Бывший капитан и полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни выразил уверенность, что сине-бело-голубые вновь станут чемпионами России в новом сезоне, отметив, что в РПЛ у петербуржцев собрана лучшая команда.

«Конечно, «Зенит» станет чемпионом России в этом году. У питерцев лучшая команда, они уже хорошо начали этот сезон, в Суперкубке обыграли ЦСКА», – приводит слова Данни Metaratings.

«Зенит» уже пять лет подряд не упускает чемпионский титул РПЛ. В прошлом сезоне петербуржцы гарантировали себе чемпионство за четыре тура до конца розыгрыша турнира. В итоговой турнирной таблице «Зенит» опередил ЦСКА, занявшего вторую строчку, на 12 очков. Все эти пять лет главным тренером «Зенита» является Сергей Семак.

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