«Огромное разочарование». Вратарь женской сборной Англии раскритиковала Nike

Голкипер женской сборной Англии Мэри Ирпс выступила с критикой производителя формы Nike, который не продаёт вратарскую форму.

«На самом деле я никоим образом не могу приукрасить это, так что и пытаться не собираюсь. Это огромное разочарование и очень обидно. Думаю, что это огромная проблема, пугающее сообщение, которое посылается вратарям по всему миру о том, что вы не важны. То, что это происходит второй турнир подряд, действительно трудно выразить словами. Это действительно разрушительное послание.

Я перепробовала всё. Старалась действовать по правильным каналам, насколько это было возможно. Это то, с чем я действительно, по-настоящему тихо боролась, и, вероятно, урок, который я усвоила, заключается в том, что мне следовало сделать публичное заявление раньше. К сожалению, стало совершенно очевидно, что это невозможно, и приемлемого решения для детей там не будет.

Для моей собственной семьи, друзей и близких не иметь возможности купить мою футболку — это действительно тяжело. Все мои товарищи по команде заказали много футболок для своих друзей и семьи. Есть много людей, которые потратили огромную сумму денег на футболки с надписью outfield, а затем написали 1 Earps на спине, что мне тоже не нравится.

Я постоянно получаю комментарии в социальных сетях: «Мэри, где футболки?», и я действительно старалась. К сожалению, я не смогла этого сделать. Мне действительно жаль, что я чувствую, что огромная часть фанатов была по-настоящему разочарована. Это заставляет меня чувствовать себя по-настоящему плохо», — приводит слова Ирпс The Telegraph.

Отмечается, что клубная форма голкипера «Манчестер Юнайтед» Мэри Ирпс в прошлом сезоне была распродана.