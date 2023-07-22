Артём Дзюба назвал «Зенит» главным фаворитом нового сезона РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о задачах команды на стартующий сезон РПЛ, а также выделил главных фаворитов нового розыгрыша чемпионата России, особенно отметив санкт-петербургский «Зенит».

«Наша задача — идти от игры к игре, то есть каждый матч для нас — определённый финал, нам нужно в каждой игре отдавать максимум и как можно выше подниматься. У нас очень большие амбиции, но, чтобы про них говорить, нужно это подкрепить делом. Мы сделали огромный объём работы, был очень тяжёлый сбор. Как говорится, всё покажет зелёное поле, официальные игры. Я с нетерпением жду этого.

Фавориты? Понятно, «Зенит». Команда, которая пять раз подряд чемпион, уже главный фаворит. Помимо них, конечно же, ЦСКА и «Спартак». Думаю, эта тройка и мы, «Локомотив» — те, кто будет претендовать на высокие места», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».