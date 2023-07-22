Англия — Гаити: Стэнуэй открыла счёт с пенальти на 29-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Англии и Гаити. Команды играют на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эмикар Кальдера Баррерой (Венесуэла). Англия выигрывает со счётом 1:0.
На 29-й минуте полузащитница сборной Англии Джорджия Стэнуэй открыла счёт с пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной гаитянок. Стэнуэй пришлось перебить 11-метровый, так как первую попытку голкипер сборной Гаити Керли Теус отразила, но покинула линию ворот до удара.
Соперницами Англии и Гаити по группе D являются национальные команды Китая и Дании.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 22 июля 2023
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