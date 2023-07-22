Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия — Гаити: Стэнуэй открыла счёт с пенальти на 29-й минуте

Англия — Гаити: Стэнуэй открыла счёт с пенальти на 29-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Англии и Гаити. Команды играют на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эмикар Кальдера Баррерой (Венесуэла). Англия выигрывает со счётом 1:0.

ЧМ-2023 (ж). Группа D. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 12:30 МСК
Англия (ж)
1-й тайм
1 : 0
Гаити (ж)
1:0 Stanway – 29'

На 29-й минуте полузащитница сборной Англии Джорджия Стэнуэй открыла счёт с пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной гаитянок. Стэнуэй пришлось перебить 11-метровый, так как первую попытку голкипер сборной Гаити Керли Теус отразила, но покинула линию ворот до удара.

Соперницами Англии и Гаити по группе D являются национальные команды Китая и Дании.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023