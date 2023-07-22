Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бекхэм не смог сдержать слёз после дебютного гола Месси за его команду

Бекхэм не смог сдержать слёз после дебютного гола Месси за его команду
Аудио-версия:
Комментарии

Один из владельцев «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, наблюдая за игрой команды с «Крус Асулем» в матче 1-го тура Кубка Лиг MLS + MX, не смог сдержать слёз, когда нападающий Лионель Месси забил победный мяч в своей дебютной игре за коллектив.

Фото: Кадр из трансляции

Счёт в матче на 44-й минуте открыли футболисты «Интера»: с передачи Робби Робинсона отличился Роберт Тэйлор. Представители мексиканской команды сравняли счёт в середине второго тайма: голом отметился Уриэль Антуна, результативный пас отдал Хесус Дуэньяс. Гол Месси на 90+4-й минуте стал для его команды победным. Для него, как и для Серхио Бускетса, эта игра стала дебютной в составе американской команды. Ранее они перешли в клуб на правах свободных агентов.

Леброн Джеймс тепло поприветствовал Лионеля Месси. Видеоролик:

Материалы по теме
«Месси — больше, чем голы. Это доказывает поступок после игры». Восторг США от дебюта Лео «Месси — больше, чем голы. Это доказывает поступок после игры». Восторг США от дебюта Лео
Великий дебют Месси в США! Забил победный гол со штрафного на последних секундах! Видео Великий дебют Месси в США! Забил победный гол со штрафного на последних секундах! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023