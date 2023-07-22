Бекхэм не смог сдержать слёз после дебютного гола Месси за его команду

Один из владельцев «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, наблюдая за игрой команды с «Крус Асулем» в матче 1-го тура Кубка Лиг MLS + MX, не смог сдержать слёз, когда нападающий Лионель Месси забил победный мяч в своей дебютной игре за коллектив.
Фото: Кадр из трансляции
Счёт в матче на 44-й минуте открыли футболисты «Интера»: с передачи Робби Робинсона отличился Роберт Тэйлор. Представители мексиканской команды сравняли счёт в середине второго тайма: голом отметился Уриэль Антуна, результативный пас отдал Хесус Дуэньяс. Гол Месси на 90+4-й минуте стал для его команды победным. Для него, как и для Серхио Бускетса, эта игра стала дебютной в составе американской команды. Ранее они перешли в клуб на правах свободных агентов.
Леброн Джеймс тепло поприветствовал Лионеля Месси. Видеоролик:
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