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Урал — ЦСКА. Прямая трансляция
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«Урал» — ЦСКА: екатеринбуржцы открыли счёт в матче

«Урал» — ЦСКА: екатеринбуржцы открыли счёт в матче
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Защитник екатеринбургского «Урала» Тимур Аюпов открыл счёт в проходящем в эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» матче 1-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Аюпов – 21'   2:0 Мишкич – 54'   2:1 Заболотный – 63'

Счёт был открыт на 21-й минуте. Полузащитник «Урала» Александр Юшин сделал подачу в штрафную площадь армейцев с углового, а защитник хозяев Тимур Аюпов ударом головы отправил мяч в ворота армейцев.

Для «Урала» это первый официальный матч в новом сезоне. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко заняли 11-е место в турнирной таблице. ЦСКА уже провёл одну официальную встречу в сезоне-2023/2024 – армейцы уступили санкт-петербургскому «Зениту» (0:0, 4:5 пен.) в матче за Суперкубок России.

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