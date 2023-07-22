«Урал» — ЦСКА: екатеринбуржцы открыли счёт в матче

Защитник екатеринбургского «Урала» Тимур Аюпов открыл счёт в проходящем в эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» матче 1-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Полузащитник «Урала» Александр Юшин сделал подачу в штрафную площадь армейцев с углового, а защитник хозяев Тимур Аюпов ударом головы отправил мяч в ворота армейцев.

Для «Урала» это первый официальный матч в новом сезоне. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко заняли 11-е место в турнирной таблице. ЦСКА уже провёл одну официальную встречу в сезоне-2023/2024 – армейцы уступили санкт-петербургскому «Зениту» (0:0, 4:5 пен.) в матче за Суперкубок России.