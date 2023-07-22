«Я хочу побеждать». Дзюба — об ожиданиях от нового сезона РПЛ для «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба поделился ожиданиями от стартовавшего сезона РПЛ, заявив, что хочет побеждать, а также отметив, что соскучился по официальным встречам.

«Мы начинаем 22 июля, а это моё любимое число. Мне приятно, я люблю 22-й номер, и начать 22-го — это, может быть, определённый знак. Посмотрим, как игра сложится. Но я уже, правда, соскучился по этой атмосфере, по этому накалу, по ощущению. Товарищеские встречи — это вообще не то, тяжело их проводить. Сейчас прямо с нетерпением ждём, потому что играть всегда проще, чем тренироваться и бегать, бегать, бегать. Я хочу побеждать. Побеждать и радовать болельщиков, потому что, мне кажется, нашей главной победой в прошлом сезоне было то, что всё больше и больше болельщиков стало приходить, и стадион в «Черкизово» начал хорошенько заполняться. И мне было приятно, когда в последней игре с «Торпедо» болельщики очень тепло скандировали: «Давай, Дзюба, забей!» То есть, можно сказать, я им немного задолжал», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» проведёт свой первый матч в новом сезоне РПЛ уже сегодня, 22 июля, сыграв с казанским «Рубином».