Галактионов: первоочередная задача «Локомотива» в этом сезоне — качество нашей игры

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от сезона-2023/2024 для команды.

«В прошлом сезоне нашей первоочередной задачей было сформировать тот коллектив, который действительно будет не только решать поставленные задачи, но и биться, отдаваться полностью на поле, радовать болельщиков своей игрой за счёт самоотдачи. То, что нам удалось сформировать боевую «раздевалку», с хорошей атмосферой в команде, — это дорогого стоит. Ребята дополняют друг друга. У нас есть опытные футболисты, которые многое прошли, есть достаточно молодые игроки, которые хорошо проявляют себя. Поэтому сплав опыта и молодости даёт команде хороший прилив энергии.

Первоочередная задача в этом сезоне — качество нашей игры, которое должно улучшаться от матча к матчу. И, естественно, уровень функциональной подготовленности, от этого очень многое зависит. Что касается эмоциональной составляющей, то мы неоднократно говорили: вся команда, каждый игрок, который выходит на поле, в первую очередь, должен полностью отдавать себя. Это и есть те эмоции, кураж, который нам присущ», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.