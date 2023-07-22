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Дания — Китай: стартовые составы команд на матч 1-го тура женского чемпионата мира

Дания — Китай: стартовые составы команд на матч 1-го тура женского чемпионата мира
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Сборная Дании и национальная команда Китая объявили стартовые составы на матч 1-го тура группы D женского чемпионата мира 2023 года, который пройдёт сегодня, 22 июля, в австралийском Перте на стадионе «Перт Ректангулар». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

ЧМ-2023 (ж). Группа D. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 15:00 МСК
Дания (ж)
Не начался
Китай (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав женской сборной Дании: Кристенсен, Севеке, Бойе, Вейе, Хасбо, Холмгаард, Кюль, Хардер, Соренсен, Томсен.

Стартовый состав женской сборной Китая: Ху, Ли, Яо, Чен, Ву, Чанг Чин, Чанг Руи, Янг, Чанг Линян, Вонг, Лу.

Дания и Китай выступают в одной группе со сборными Англии и Гаити, чей матч также проходит сегодня. На момент написания новости в параллельной встрече идёт второй тайм, англичанки ведут в счёте 1:0. Следующие матчи пройдут 28 июля – Англия сыграет с Данией, Китай – с Гаити.

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