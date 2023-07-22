«Урал» — ЦСКА: Мишкич удвоил преимущество хозяев

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Даниэль Мишкич реализовал пенальти в проходящем в эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» матче 1-го тура РПЛ с ЦСКА, сделав счёт 2:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт был открыт на 21-й минуте. Полузащитник «Урала» Александр Юшин сделал подачу в штрафную площадь армейцев с углового, а защитник хозяев Тимур Аюпов ударом головы отправил мяч в ворота армейцев (1:0). На 30-й минуте встречи защитник ЦСКА Виллиан Роша был заменён из-за травмы. Вместо него на поле вышел Михаил Рядно, для которого эта игра стала дебютной в РПЛ.
На 51-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти. После просмотра VAR главный судья Алексей Амелин назначил 11-метровый после игры рукой полузащитника армейцев Максима Мухина. Хавбек уральцев Даниэль Мишкич удар с точки реализовал (2:0).
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