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Урал — ЦСКА. Прямая трансляция
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12:00 Мск
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«Урал» — ЦСКА: Заболотный отыграл один мяч

«Урал» — ЦСКА: Заболотный отыграл один мяч
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный забил первый гол своей команды в проходящем в эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» матче 1-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Аюпов – 21'   2:0 Мишкич – 54'   2:1 Заболотный – 63'

Счёт был открыт на 21-й минуте. Полузащитник «Урала» Александр Юшин сделал подачу в штрафную площадь армейцев с углового, а защитник хозяев Тимур Аюпов ударом головы отправил мяч в ворота армейцев (1:0). На 30-й минуте встречи защитник ЦСКА Виллиан Роша был заменён из-за травмы. Вместо него на поле вышел Михаил Рядно, для которого эта игра стала дебютной в РПЛ.

На 51-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти. После просмотра VAR главный судья Алексей Амелин назначил 11-метровый после игры рукой полузащитника армейцев Максима Мухина. Хавбек уральцев Даниэль Мишкич удар с точки реализовал (2:0). На 62-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный смог отыграть один мяч (2:1).

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