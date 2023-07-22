Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов прокомментировал пропущенные голы «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Бубнов прокомментировал пропущенные голы «Динамо» в матче с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о пропущенных голах «Динамо» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).

«Все три мяча, которые пропустило «Динамо», — результат невынужденных ошибок. Вот, например, первый гол: Фернандес отдаёт мяч сопернику в ситуации, где его даже не прессинговали. Уверен, сейчас его спросить, как он это сделал — он не ответит. Тут и Шунину можно предъявить претензии, к слову. Да, рикошет, да, реагировал по мячу, но мяч-то ему потом прямо в ногу летел. А он мимо махнул!

Во втором голе Кордоба выиграл борьбу у Бальбуэны и пробил. Мяч отлетел к Дасе — казалось бы, просто выноси, а он по мячу не попадает! Ну, глупейший гол!

Третий — вообще катастрофа. И ведь снова Даса допускает результативную ошибку. Спрашивается, почему его так упорно ставят в состав? У нас таких своих защитников как грязи, и даже лучше есть. Лаксальт, в конце концов, сидит на лавке. Он себе таких «привозов» не позволяет», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор победы «Краснодара» в стартовом матче нового сезона РПЛ с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023