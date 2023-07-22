Бубнов прокомментировал пропущенные голы «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о пропущенных голах «Динамо» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).

«Все три мяча, которые пропустило «Динамо», — результат невынужденных ошибок. Вот, например, первый гол: Фернандес отдаёт мяч сопернику в ситуации, где его даже не прессинговали. Уверен, сейчас его спросить, как он это сделал — он не ответит. Тут и Шунину можно предъявить претензии, к слову. Да, рикошет, да, реагировал по мячу, но мяч-то ему потом прямо в ногу летел. А он мимо махнул!

Во втором голе Кордоба выиграл борьбу у Бальбуэны и пробил. Мяч отлетел к Дасе — казалось бы, просто выноси, а он по мячу не попадает! Ну, глупейший гол!

Третий — вообще катастрофа. И ведь снова Даса допускает результативную ошибку. Спрашивается, почему его так упорно ставят в состав? У нас таких своих защитников как грязи, и даже лучше есть. Лаксальт, в конце концов, сидит на лавке. Он себе таких «привозов» не позволяет», — приводит слова Бубнова Sportbox.