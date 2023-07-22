ЦСКА проиграл «Уралу» в Екатеринбурге в 1-м туре РПЛ

Сегодня, 22 июля, в Екатеринбурге завершился матч 1-го тура РПЛ, в котором местный «Урал» встречался с московским ЦСКА. Победа осталась за хозяевами 2:1.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Полузащитник «Урала» Александр Юшин сделал подачу в штрафную площадь армейцев с углового, а защитник хозяев Тимур Аюпов ударом головы отправил мяч в ворота армейцев (1:0). На 30-й минуте встречи защитник ЦСКА Виллиан Роша был заменён из-за травмы. Вместо него на поле вышел Михаил Рядно, для которого эта игра стала дебютной в РПЛ.

На 51-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти. После просмотра VAR главный судья Алексей Амелин назначил 11-метровый после игры рукой полузащитника армейцев Максима Мухина. Хавбек уральцев Даниэль Мишкич удар с точки реализовал (2:0). На 62-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный смог отыграть один мяч (2:1).