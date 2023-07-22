Дзюба: главное, чтобы уверенность «Локомотива» не ушла в самоуверенность, поймать баланс

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о настрое на новый сезон РПЛ, отметив, что игроки команды уже притёрлись друг к другу и обрели некоторую уверенность.
«Очень хороший. Во-первых, сейчас мы уже немножко друг к другу притёрлись. Нужно просто побеждать. Если будем всё правильно делать, будем работать, будем друг за дружку, то моменты обязательно будут появляться. У нас есть ряд классных футболистов, которые должны в каких-то эпизодах решать. Когда ты начинаешь побеждать, у тебя появляется уверенность. Главное, чтобы это не ушло в самоуверенность. В прошлом сезоне такой баланс мы поймали», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».
«Локомотив» проведёт свой первый матч в новом сезоне РПЛ уже сегодня, 22 июля, сыграв с казанским «Рубином».
- 22 июля 2023
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