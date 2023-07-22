Дмитрий Кузнецов высказался о первом за 28 лет поражении ЦСКА в матче с «Уралом» в РПЛ

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Урал» выиграл у ЦСКА со счётом 2:1.

«Вы же смотрели игру с «Зенитом» в Суперкубке — и без этих легионеров было нормально. Не знаю, что случилось в игре с «Уралом». С «Зенитом» было 0:0 и играли лучше. Не знаю, что сегодня пошло не так с «Уралом». Это вопрос не ко мне, я эту команду не тренирую. Спрашивайте у руководства», — сказал Дмитрий Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Урал» выиграл у ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года. Прошлая победа екатеринбуржцев датирована 27 мая 1995 года. Это первая победа в матче с ЦСКА и для тренера «Урала» Виктора Гончаренко.