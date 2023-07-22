Хавбек «Урала» Аюпов в матче с ЦСКА повторил достижение Бикфалви

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Тимур Аюпов отметился забитым мячом в победном для своей команды матче 1-го тура РПЛ с московским ЦСКА (2:1). Эта встреча стала первой для игрока обороны в составе уральцев. Таким образом, полузащитник стал первым футболистом «Урала», которому удалось отметиться забитым мячом в своём первом матче за клуб в РПЛ после нападающего Эрика Бикфалви, сделавшего это в 2017 году. Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, Аюпов забил ударом головы после навеса в штрафную с угла поля полузащитника «Урала» Александра Юшкова.

29-летний Аюпов перешёл в «Урал» из «Оренбурга» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с екатеринбургским клубом рассчитан до июня 2025 года.