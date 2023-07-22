Бобёр: хочется интриги в чемпионате, но «Зенит» более стабилен, чем остальные команды

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился ожиданиями от сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Хочется интриги в чемпионате. Однако, наверное, «Зенит» более стабилен, чем остальные команды. Он сильнее и по составу, и по дистанции идёт стабильнее. Остальные клубы могут выдать хороший отрезок, а следующий — провалить. Надеюсь на интригу. Хочется, чтобы в борьбу включились и «Локомотив», и «Спартак», и «Динамо». Тройку призёров сейчас предсказать невозможно», — приводит слова Бобра «Матч ТВ».

Чемпионат России сезона-2023/2024 стартовал в пятницу, 21 июля. В первом матче «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1. Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».