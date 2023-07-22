«Аль-Хиляль» уже связался с Мбаппе, в «Челси» и «Ливерпуле» отрицают интерес к игроку

Саудовский «Аль-Хиляль» проявляет очень сильный интерес к подписанию нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на один год этим летом. В «Челси» и «Ливерпуле» же интерес к игроку полностью отрицают, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, саудовский клуб уже связался с представителями француза и обозначил ему свой интерес. Они предлагают годовую сделку, после чего Мбаппе позволят уйти в мадридский «Реал». Килиан не заинтересован в переходе в Саудовскую Аравию в данный момент, его приоритет – «Реал». «ПСЖ» также сделает всё возможное, чтобы продать Мбаппе этим летом, включая полное исключение француза из состава на следующий сезон. Килиану нужна регулярная игровая практика перед Евро 2024 года, что может побудить его скорее принимать решение, выгодное парижскому клубу. Также «ПСЖ» уже предложил француза нескольким клубам с оговорённой ценой. Точно известно про «Ливерпуль» и «Челси», но источники, близкие к обоим клубам, отрицают какой-либо интерес к данному трансферу.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.