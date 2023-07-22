Глава «Локомотива» высказался о малом количестве реализованных абонементов на сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался по поводу малого количества реализованных абонементов на сезон.

«Печальная история с абонементами у московских клубов? А что делать? Мы, как видите, и по городу ведём большую информационную кампанию. Болельщиков у нас много. Только недавно товарищеская игра показала, что болельщики по-прежнему любят «Локомотив». Будем надеяться, что болельщики будут возвращаться», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 22 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Сыграют местный «Локомотив» и «Рубин», вернувшийся из Мелбет Первой лиги. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучит в 17:30 мск.