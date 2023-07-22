Глава «Локомотива» высказался о малом количестве реализованных абонементов на сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался по поводу малого количества реализованных абонементов на сезон.
«Печальная история с абонементами у московских клубов? А что делать? Мы, как видите, и по городу ведём большую информационную кампанию. Болельщиков у нас много. Только недавно товарищеская игра показала, что болельщики по-прежнему любят «Локомотив». Будем надеяться, что болельщики будут возвращаться», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня, 22 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Сыграют местный «Локомотив» и «Рубин», вернувшийся из Мелбет Первой лиги. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучит в 17:30 мск.
- 22 июля 2023
-
18:01
-
18:00
-
17:58
-
17:53
-
17:52
-
17:48
-
17:43
-
17:40
-
17:37
-
17:34
-
17:26
-
17:24
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:55
-
16:44
-
16:37
-
16:34
-
16:31
-
16:29
-
16:25
-
16:22
-
16:21
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
15:54
-
15:47
-
15:36
-
15:21