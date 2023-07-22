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Протестующий против фестиваля собачьего мяса в Китае выбежал на поле в матче женского ЧМ

Протестующий против фестиваля собачьего мяса в Китае выбежал на поле в матче женского ЧМ
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Болельщик прервал матч 1-го тура группы D женского чемпионата мира, в котором встречались сборные Дании и Китая.

Зритель выбежал на поле, протестуя против фестиваля собачьего мяса в Китае. Он держал в руках плакат. Болельщик был задержан службой безопасности.

Встреча завершилась победой датчанок со счётом 1:0. Победный мяч на свой счёт записала нападающая Амали Вангсгаард, отличившаяся в концовке матча.

Дания и Китай выступают в одной группе со сборными Англии и Гаити, чей матч также прошёл сегодня. Победу во встрече соперниц датчанок и китаянок одержали англичанки (1:0), которые временно возглавили турнирную таблицу в группе D. Следующие матчи пройдут 28 июля – Англия сыграет с Данией, Китай – с Гаити.

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