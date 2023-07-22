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Глава «Локомотива»: работаем над трансферами на вход — в том числе на позицию форварда

Глава «Локомотива»: работаем над трансферами на вход — в том числе на позицию форварда
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, стоит ли ждать трансферы на вход, а также какие позиции будут усилены в первую очередь.

«Что касается трансферов на вход, мы ещё работаем над парой позиций, так что всё может быть. Форвард — в первую очередь? И форвард тоже», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, первым летним новобранцем «Локомотива» стал защитник Илья Самошников, подписавший контракт с железнодорожниками на правах свободного агента. Кроме того, состав «Локо» пополнил Владислав Сарвели, накануне перебравшийся из «Сочи». Сегодня, 22 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги., где Сыграют «Локомотив» и «Рубин», вернувшийся из Мелбет Первой лиги.

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