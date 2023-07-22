Романо: «Аякс» сделал предложение «Краснодару» о покупке Сперцяна

Нидерландский «Аякс» сделал предложение «Краснодару» о покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщил в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

Амстердамский клуб предложил € 8,5 млн + € 2 млн бонусами. Также в предложение входит 10% от последующей продажи игрока. «Аякс» ожидает решения «Краснодара», на данный момент «быки» не дали трансферу зелёный свет. Переговоры продолжаются.

Ранее о желании «Аякса» подписать Сперцяна сообщал «Чемпионат». Отмечалось, что «Краснодар» будет готов продать игрока за сумму чуть больше € 10 млн плюс бонусы. В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» Сперцян отметился голевой передачей. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.