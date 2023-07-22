Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 22 июля, турнирная таблица

Сегодня, 22 июля, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе Е сборная США разгромно обыграла сборную Вьетнама со счётом 3:0. Дублем отметилась София Смит, а также один мяч забила Линдси Хоран. В группе С сборная Японии разгромила сборную Замбии со счётом 5:0. Дублем отличилась Хината Миядзава, а также по мячу забили Мина Танака, Дзюн Эндо и Рико Уэки. В группе D сборная Англии минимально обыграла сборную Гаити. Единственный мяч во встрече забила Джорджия Стэнуэй. В последнем матче игрового дня в рамках группы D встретились сборные Дании и Китая, где датчанки оказались сильнее, победив со счётом 1:0. Отличилась Амали Вансгаард.
Результаты матчей 22 июля:
США — Вьетнам — 3:0;
Замбия — Япония — 0:5;
Англия — Гаити — 1:0;
Дания — Китай — 1:0.
Завтра, 23 июля, пройдут ещё 3 матча в группах G, E и F.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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