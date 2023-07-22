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Самый известный болельщик Роналду стал фанатом Месси после его гола за «Интер» Майами

Самый известный болельщик Роналду стал фанатом Месси после его гола за «Интер» Майами
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Популярный видеоблогер iShowSpeed, являющийся болельщиком португальца Криштиану Роналду, после того, как аргентинец Лионель Месси реализовал штрафной удар за «Интер» Майами, снял футболку Роналду, под которой оказалась форма Месси в цветах его нового клуба.

22 июля американский «Интер» Майами встретился в рамках Кубка Лиг MLS + MX с мексиканским «Крус Асуль». Месси дебютировал за новый клуб, выйдя на замену на 54-й минуте. В добавленное время аргентинский нападающий заработал штрафной при счёте 1:1.

«Если Месси реализует этот штрафной, то я его фанат» — сказал iShowSpeed, который следил за встречей с бровки в футболке Роналду. Аргентинец отправил мяч в верхний ближний угол ворот соперника. После этого блогер снял футболку Роналду. Под ней оказалась форма Месси.

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