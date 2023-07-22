Самый известный болельщик Роналду стал фанатом Месси после его гола за «Интер» Майами

Популярный видеоблогер iShowSpeed, являющийся болельщиком португальца Криштиану Роналду, после того, как аргентинец Лионель Месси реализовал штрафной удар за «Интер» Майами, снял футболку Роналду, под которой оказалась форма Месси в цветах его нового клуба.
22 июля американский «Интер» Майами встретился в рамках Кубка Лиг MLS + MX с мексиканским «Крус Асуль». Месси дебютировал за новый клуб, выйдя на замену на 54-й минуте. В добавленное время аргентинский нападающий заработал штрафной при счёте 1:1.
«Если Месси реализует этот штрафной, то я его фанат» — сказал iShowSpeed, который следил за встречей с бровки в футболке Роналду. Аргентинец отправил мяч в верхний ближний угол ворот соперника. После этого блогер снял футболку Роналду. Под ней оказалась форма Месси.
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