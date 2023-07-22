«ПСЖ» предложил € 12 млн за вратаря «Севильи» Боно

Французский «ПСЖ» серьёзно нацелился на марокканского голкипера «Севильи» Яссина Боно и уже сделал предложение в размере € 12 млн, сообщает Footmercato.
По информации источника, испанскому клубу необходимо продавать игроков этим летом из-за плохой финансовой ситуации в клубе. Одним из таких должен стать Боно. Парижский клуб пытается воспользоваться данной ситуацией и уже предложил € 12 млн плюс бонусы за 32-летнего голкипера. Однако «Севилья» вряд ли примет это предложение, они хотят не менее € 20 млн и не собираются сбрасывать цену на своего вратаря.
В прошедшем сезоне на счету Боно 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Голкипер выступает за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года). Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость 32-летнего вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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