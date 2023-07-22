Защитник Рубина Рожков отдал голевой пас в первом же матче на профессиональном уровне

Продолжается матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимает казанский «Рубин». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На третьей минуте счёт открыл нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Голевую передачу на форварда отдал защитник казанцев Илья Рожков. Для 18-летнего футболиста этот матч был дебютным на профессиональном уровне. Он стал самым молодым ассистентом «Рубина» в РПЛ, опередив Хвичу Кварацхелию. До этого матча Рожков играл за казанцев только в рамках ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, где суммарно провёл 44 матча.
«Рубин» прошлый сезон провёл в Мелбет Первой лиге, во время которого командой руководили три тренера. Последним оказался Рашид Рахимов, который выиграл с казанцами турнир и позволил им автоматически вернуться в РПЛ спустя год.
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