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Боков: ЦСКА готов бороться за чемпионство, даже если в «Зените» останутся бразильцы

Боков: ЦСКА готов бороться за чемпионство, даже если в «Зените» останутся бразильцы
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Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Максим Боков рассказал, кто сможет побороться с сине-бело-голубыми за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА полностью готов к старту РПЛ. Армейцы готовы побороться за первое место, команда показала это в матче за Суперкубок. Даже если в «Зените» останутся бразильцы? Да, даже при этом условии ЦСКА может претендовать на титул. Повторюсь, это было видно в игре за Суперкубок.

Нужны ли ЦСКА трансферы этим летом? Думаю, что покупки будут, но пока сложно говорить, на какие позиции», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ ЦСКА финишировал вторым с 58 очками. Чемпионом страны стал «Зенит», набрав 70 очков в 30 матчах. Армейцы также уступили санкт-петербургскому клубу (0:0, 4:5 пен.) в матче за Суперкубок России.

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