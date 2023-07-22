Брейдо: Роша — ушиб, Кирилл Анатольевич — спазм. То есть ничего страшного по итогам игры
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал состояние футболистов команды Виллиана Роши и Кирилла Набабкина.
«Роша — ушиб, Кирилл Анатольевич — спазм. То есть ничего страшного по итогам игры», — написал у себя в телеграм-канале Брейдо.
Напомним, сегодня, 22 июля, в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» переиграл армейцев со счётом 2:1.
На 30-й минуте встречи защитник ЦСКА Виллиан Роша был заменён из-за травмы. Вместо него на поле вышел 17-летний Михаил Рядно, для которого эта игра стала дебютной в РПЛ.
Кирилл Набабкин провёл почти всю игру. На 84-й минуте его заменил 19-летний Ярослав Арбузов. В прошлом сезоне 36-летний защитник провёл за ЦСКА 22 игры в рамках РПЛ и отметился одним забитым мячом.
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