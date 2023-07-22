У Тикнизяна больше всех голов в 2023-м среди крайних защитников РПЛ

Продолжается матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимает казанский «Рубин». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:1.
После гола казанцев на третьей минуте встречи Наир Тикнизян смог сравнять счёт в матче. Таким образом, этот мяч стал для армянского крайнего защитника железнодорожников пятым в рамках чемпионата в 2023 году, что является лучшим результатом среди всех крайних защитников Российской Премьер-Лиги. Также этот гол стал для Тикнизяна третьим подряд в матчах чемпионата.
24-летний Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В состав железнодорожников он перешёл из ЦСКА за € 5 млн. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн.
В 37 матчах прошлого сезона Тикнизян забил пять голов и сделал пять результативных передач.
- 22 июля 2023
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