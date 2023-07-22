Пиняев отдал голевую передачу в первом матче после вручения приза лучшему молодому игроку

Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев отметился голевой передачей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
Игрок ассистировал Наиру Тикнизяну на 23-й минуте и помог «Локомотиву» сравнять счёт в матче. Первый тайм завершился со счётом 1:1.
Перед началом встречи Пиняев получил награду лучшему молодому игроку Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Приз игроку вручал корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Минувший сезон закончился для «Локомотива» на восьмом месте турнирной таблицы. До зимней паузы команда шла в зоне стыковых матчей, затем ситуацию выправили главный тренер Михаил Галактионов и новые трансферы, включая нападающего Артёма Дзюбу, а также футболистов «Крыльев Советов» Пиняева и Максима Глушенкова.
- 22 июля 2023
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