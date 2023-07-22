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Брейдо: на данный момент ЦСКА находится в переговорном процессе по титульному партнёру

Брейдо: на данный момент ЦСКА находится в переговорном процессе по титульному партнёру
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с титульным партнёром клуба «Икс Холдинг».

«Отсутствие титульного спонсора сегодня на майках никак не связано с произошедшей трагедией. На данный момент клуб находится в переговорном процессе по титульному партнёру», — написал Брейдо у себя в телеграм-канале.

Ранее стало известно о том, что сегодня, 22 июля, в возрасте 40 лет скончался глава «Икс Холдинга» Антон Черепенников.

Напомним, сегодня в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» переиграл армейцев со счётом 2:1. Игроки ЦСКА провели матч в форме без логотипа титульного спонсора. Московский клуб проиграл «Уралу» в чемпионате России впервые с 1995 года.

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