Валуев: «Зенит» — фаворит на чемпионство, «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА навяжут борьбу

Бывший российский боксёр Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Госдумы, поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.
«Нас ждёт интересный чемпионат. Многие клубы сохранили костяк, усилились. По возможности, буду ходить на «Зенит». Считаю петербуржцев главными претендентами на чемпионство. Также «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА имеют отличные шансы навязать «Зениту» борьбу», — приводит слова Валуева Metaratings.
Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» стал чемпионом страны, набрав 70 очков в 30 матчах. Минувший сезон для «Локомотива» закончился на восьмом месте турнирной таблицы. «Спартак» в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял третье место, набрав 54 очка в 30 матчах. ЦСКА закончил чемпионат на втором месте.
- 22 июля 2023
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