«Спартак» представил новую форму на сезон-2023/2024

Футбольный клуб «Спартак» представил новую форму на следующий сезон.

Домашний комплект выполнен в классическом спартаковском стиле с белой полосой на груди и с белыми вставками на рукавах. Белые воротник и окантовка на рукавах, наоборот, имеют красную полосу.

Домашняя форма «Спартака»

Дизайн гостевой формы нестандартен: белая майка имеет большую красную вставку на груди.

Кроме того, в этом сезоне у «Спартака» будет особенный третий комплект формы, о котором красно-белые расскажут позже.

Напомним, в 1-м туре нового розыгрыша чемпионата России «Спартак» встретится с «Оренбургом» в воскресенье, 23 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги красно-белые заняли третье место, набрав 54 очка в 30 матчах.