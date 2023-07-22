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Локомотив — Рубин. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Локомотив» — «Рубин»: Фамейе вывел гостей вперёд

«Локомотив» — «Рубин»: Фамейе вывел гостей вперёд
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Продолжается матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимает казанский «Рубин». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 3'   1:1 Тикнизян – 23'   1:2 Фамейе – 58'   2:2 Изидор – 87'

На третьей минуте Мирлинд Даку вывел казанцев вперёд. На 23-й минуте Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте Джоэль Фамейе вывел вперёд «Рубин».

Минувший сезон закончился для «Локомотива» на восьмом месте турнирной таблицы. До зимней паузы команда шла в зоне стыковых матчей, затем ситуацию выправили главный тренер Михаил Галактионов и новые трансферы, включая нападающего Артёма Дзюбу, а также футболистов «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Рубин» прошлый сезон провёл в Мелбет Первой лиге, во время которого командой руководили три тренера. Последним оказался Рашид Рахимов, который выиграл с казанцами турнир и позволил им автоматически вернуться в РПЛ спустя год.

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