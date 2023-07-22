Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток матча прозвучит в 20:00 по московскому времени. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Челикович, Тодорович, Быстров, Камилов, Диванович, Олейников, Бериша, Ильин, Конате.

«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Иванисеня, Костанца, Гарре, Ежов, Цыпченко, Карпицкий.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» финишировал на пять месте, набрав 50 очков в 30 матчах. «Крылья Советов» заняли в прошлом розыгрыше РПЛ 12-е место, набрав 32 очка.

Материалы по теме
«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023