«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

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Сегодня, 22 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток матча прозвучит в 20:00 по московскому времени. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Челикович, Тодорович, Быстров, Камилов, Диванович, Олейников, Бериша, Ильин, Конате.

«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Иванисеня, Костанца, Гарре, Ежов, Цыпченко, Карпицкий.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» финишировал на пять месте, набрав 50 очков в 30 матчах. «Крылья Советов» заняли в прошлом розыгрыше РПЛ 12-е место, набрав 32 очка.