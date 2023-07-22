Владимир Гранат: пока что «Зенит» — явный фаворит РПЛ
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от стартовавшего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Фаворит сезона — «Зенит». Как обычно. Но если сейчас у петербуржцев будут уходить игроки, то и ЦСКА, и «Динамо», и «Спартак» будут конкурентоспособны. А пока что команда Семака — явный фаворит чемпионата», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0. Дубль в составе «Зенита» оформил Матео Кассьерра. С 50-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве после удаления защитника Виктора Александрова. В предыдущих пяти сезонах чемпионата России «Зенит» одерживал победу.
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