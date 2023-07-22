Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Гранат: пока что «Зенит» — явный фаворит РПЛ

Владимир Гранат: пока что «Зенит» — явный фаворит РПЛ
Комментарии

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от стартовавшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Фаворит сезона — «Зенит». Как обычно. Но если сейчас у петербуржцев будут уходить игроки, то и ЦСКА, и «Динамо», и «Спартак» будут конкурентоспособны. А пока что команда Семака — явный фаворит чемпионата», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0. Дубль в составе «Зенита» оформил Матео Кассьерра. С 50-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве после удаления защитника Виктора Александрова. В предыдущих пяти сезонах чемпионата России «Зенит» одерживал победу.

Материалы по теме
«Зенит» не мог забить «Нижнему» почти час, но тут случилось удаление. Прав ли судья? Видео
Эксклюзив
«Зенит» не мог забить «Нижнему» почти час, но тут случилось удаление. Прав ли судья? Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023